Napoli-Juve, Allegri in emergenza: difesa a 3 con Pellegrini titolare, ballottaggi per Kulusevski e De Sciglio

Ultime notizie Napoli Juve. Alle 18:00 l'ora della verità, il match più atteso della settimana: SSC Napoli vs Juventus sarà certamente una partita emozionante, al di là delle tante assenze che la condizioneranno. A pagare il prezzo più alto, probabilmente, è stato Max Allegri, che però ieri in conferenza stampa ha reagito con serenità, dichiarandosi in grado di sostituire i tanti giocatori assenti facendo ricorso all'ampia rosa della Juventus.

Il Corriere della Sera oggi in edicola riporta le sue dichiarazioni e aggiunge un dettaglio: anche il presidente Andrea Agnelli viaggerà con la squadra e assisterà alla partita dallo stadio Maradona di Napoli. Quanto alle formazioni, in allenamento è stata provata anche la difesa a tre e collaudato Luca Pellegrini, per il quale sarebbe l’esordio dall’inizio. Per il resto, primarie tra De Sciglio e Bernardeschi e Kulusevski e Kean, con i primi due in vantaggio negli exit-pool.