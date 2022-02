Il Napoli si gioca il primato, Spalletti allontana subito le pressioni: "Non cambia niente"

Napoli Calcio - Il Napoli vince e si avvicina alla vetta, con la possibilità anche di agguantarla in vista dello scontro diretto con l’Inter di sabato sera al Maradona. Ma Spalletti prova subito ad allontanare le pressioni come evidenza il Corriere della Sera oggi in edicola:

«Non cambia niente», si affretta a chiarire Spalletti che gira alla larga dalle pressioni. Ma è sempre alla ricerca di nuove motivazioni. E allora: «Se siamo forti dobbiamo sapere vedercela con chiunque, l’Inter è al momento la squadra che ha le maggiori potenzialità per vincere lo scudetto».