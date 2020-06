Napoli-Inter, si riparte dallo 0-1 di Milano! CorSera: "Risultato difficile da spostare come un elefante"

Notizie Calcio Napoli - Napoli-Inter, ecco gli azzurri in campo 104 giorni dopo. Si parte dallo 0-1 di milano firmato Fabian Ruiz. Un risultato "pesante per l'Inter e difficile da spostare come un elefante", come sottolinea il Corriere della Sera oggi in edicola. Il quale poi considera la rimonta "non impossibile ma difficile". Tre mesi dopo, c'è da capire adesso dove eravamo rimasti.

Antonio Conte, intanto, al San Paolo potrà schierare la formazinoe migliore con Eriksen dietro Lukaku e Lautaro. Il danese, utilizzato appena 120’ finora, ha avuto in regalo ciò più gli mancava: il tempo per adattarsi e per ritrovare la condizione fisica. Dall'altra parte, la squadra di Gennaro Gattuso è forte del vantaggio dell’andata ed è libero di testa. Non c’è Manolas infortunato, ma gran voglia di rivincita. Gli strappi tra Aurelio De Laurentiis e la squadra anche sono quasi ricuciti. Ora resta soltanto l'esame finale.