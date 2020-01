Napoli-Inter, probabili formazioni Corsport: Gattuso recupera Fabian e conferma il tridente, Conte ritrova Sensi [GRAFICO]

Ultime notizie Napoli calcio. Si avvicina il primo match del 2020 per il Napoli di Gattuso: al San Paolo, lunedì 6 gennaio alle ore 20.45, arriverà l'Inter capolista in un match che promette spettacolo. Ancora tanti i dubbi di formazione, con l'edizione odierna del Corriere dello Sport che ha cercato di analizzare i probabili 22 che scenderanno in campo.

Napoli-Inter, probabili formazioni

Qualche problema di troppo per Gennaro Gattuso soprattutto in difesa, con Koulibaly e Maksimovic ancora out per i rispettivi malanni fisici. Spazio dunque a Luperto e Manolas davanti a Meret, con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. In mediana, smaltita la febbre, recupera Fabian che comporrà il terzetto con Allan e Zielinski. Conferme anche in attacco con Callejon, Insigne e Milik in vantaggio per una maglia da titolari.

Clicca sul file in allegato per visualizzare le probabili formazioni di Napoli-Inter