Napoli-Inter, probabili formazioni Gazzetta: la decisione di Spalletti su Koulibaly e Anguissa, sorpresa difesa Inzaghi [GRAFICO]

Notizie calcio Napoli - Quali saranno le scelte di Spalletti e Inzaghi per Napoli-Inter? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni della partita che andrà in scena alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Nel Napoli sono praticamente due i dubbi: Koulibaly-Juan Jesus e Lobotka-Anguissa. Nei nerazzurri Dimarco sembra essere il prescelto per sostituire lo squalificato ed infortunato Bastoni. Davanti Più Dzeko di Sanchez.

Napoli Inter probabili formazioni Gazzetta