Napoli-Inter, le probabili formazioni di Gazzetta: due ballottaggi per Gattuso, Conte schiera i titolarissimi [GRAFICO]

NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Inter. Nell'undici che ha in mente Gattuso ci sono due ballottaggi: Osimhen-Mertens, il nigeriano è al momento favorito, e poi Mario-Rui Hysaj con il portoghese in pole. Per il resto non sono previste particolari novità. In porta ci sarà Meret al posto dell'infortunato Ospina. Nell'Inter l'unico dubbio di formazione è tra Young e Darmian con l'esterno inglese in vantaggio. Per il resto solita formazione con Lautaro e Lukaku in attacco.

