Probabili formazioni Napoli-Inter, Il Mattino: out Malcuit ed Insigne, sorpresa in difesa. Icardi verso la panchina

Napoli - Inter probabili formazioni - Con l'attenzione di opinionisti e tifosi completamente incentrata sul calciomercato, il Napoli questa sera dovrà scendere in campo per la penultima partita di Serie A contro l'Inter con l'intenzione di ribadire una volta di più il suo essere la seconda forza del campionato. Ancelotti non a caso schiererà quella che è la formazione tipo.

Napoli - Inter, le probabili formazioni per il Mattino

Ancelotti, infatti, schiererà i suoi con il solito 4-4-2. Davanti a Meret ci saranno, da destra verso sinistra, Hysaj, preferito a Malcuit, Raul Albiol, Koulibaly e Ghoulam, che a sorpresa potrebbe scalzare Mario Rui dopo l'ottima prestazione offerta a Ferrara nell'ultimo turno. Sulle corsie a centrocampo partiranno dal primo minuto Zielinski e Callejon, con Fabian Ruiz e Allan a fare da diga. In avanti Mertens è in vantaggio su Insigne per andare ad affiancare Milik. 4-2-3-1 per Spalletti, invece, con D'Ambrosio, Miranda, Skriniar ed Asamoah davanti ad Handanovic. Brozovic e Vecino in mediana, mentre a supporto di Lautaro Martinez, favorito su Icardi, ci saranno Politano, Nainggolan e Perisic.