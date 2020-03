Napoli-Inter, la probabile formazione del Mattino: ritornano Demme, Callejon e Mertens dal 1'! Gattuso rirpopone il Napoli formato Champions League

Ultimissime Calcio Napoli - In attesa di capire se e come si giocherà la gara di Coppa Italia contro l'Inter, gli azzurri di Gennaro Gattuso sono al lavoro. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Gattuso contro l’Inter confermerà il Napoli della Champions League, l’idea è proprio quella di riproporre per intero la formazione schierata al San Paolo contro il Barcellona. Contro l’Inter sono previste quindi quattro novità rispetto all’undici base schierato dal tecnico sabato sera al San Paolo contro il Torino: il ritorno di Mario Rui da terzino sinistro, di Demme da playmaker di centrocampo e di Callejon e Mertens nel tridente di attacco. Con Mario Rui a sinistra si ricompone quindi, la difesa tipo: il portoghese con Gattuso è tornato su alti livelli assicurando consistenza in fase difensiva e garantendo anche un buon apporto nella spinta. Da playmaker giocherà Demme dopo l’impiego di Lobotka contro il Torino: il tedesco assicura una grande copertura in fase difensiva e in tal senso il suo apporto è stato prezioso nei match giocati dagli azzurri contro le big, tra questi proprio l’andata della semifinale di coppa Italia contro l’Inter. E in attacco tornano Callejon e Mertens: lo spagnolo è rimasto in panchina nell’ultima sfida di campionato contro il Torino, il belga invece è entrato nel finale regalando l’assist prezioso a Di Lorenzo nell’azione del secondo gol degli azzurri. Gattuso si riaffida al tridente leggero quello con Callejon esterno destro e Dries centravanti che proprio nel ruolo di prima punta sta riuscendo ad esaltare ancora di più le sue qualità realizzative".