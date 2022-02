Napoli-Inter, la gara degli stakanovisti, Il Mattino: Di Lorenzo e Brozovic gli uomini chiave di Spalletti e Inzaghi

Napoli e Inter hanno alcuni calciatori dei quali proprio non si riesce a fare a meno. Si tratta di veri e propri anti-divi che pure con il loro contributo sanno essere fondamentali al pari delle così dette «prime donne».

Come riporta Il Mattino:

"In questa particolare classifica portano la bandiera Marcelo Brozovic e Giovanni Di Lorenzo. Alzi la mano il primo allenatore che non li vorrebbe nella propria squadra. Di Lorenzo e Brozovic non ne hanno saltata una in campionato, e non è certo un caso se Spalletti e Inzaghi non vogliono farne a meno per nessuna ragione al mondo. Non avranno l'appeal di Osimhen o Lautaro Martinez, non saranno decisivi come Dzeko o Mertens, ma sono intoccabili senza se e senza ma. Il regista croato sa prendere per mano la squadra e traghettare il pallone dall'altra parte, così come Di Lorenzo che corre, corre e poi corre ancora. Discorso analogo anche per D'Ambrosio e Lobotka: entrambi sono partiti in sordina, destinati a una stagione da comprimari, eppure partita dopo partita hanno saputo imporre la loro qualità".