CorSport - Napoli-Inter, da valutare le condizioni di Mertens e Fabian: non dovrebbero essere a rischio

Ultimissime Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport sono da valutare le condizioni di Mertens e Fabian Ruiz in vista dell'Inter: "Da valutare con un pizzico di attenzione in più saranno le condizioni di Mertens e Fabian, ieri un po’ affaticati e dunque alle prese con programmi personalizzati: niente allenamento con il gruppo e neanche partitella, per entrambi, ma ad oggi la loro disponibilità per la semifinale non è assolutamente considerata a rischio. Anzi: gestione, semplice gestione preventiva alla luce dei carichi di lavoro dell’ultimo mese".

Napoli-Inter Coppa Italia

Con ogni probabilità, la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter si giocherà sabato 13 giugno alle ore 20:45 allo stadio San Paolo. La gara si potrà vedere in tv gratis sulla Rai.