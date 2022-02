Gazzetta - Spalletti si è accontentato del punto. Contro un'Inter minore, il Napoli avrebbe dovuto osare di più

Notizie calcio Napoli - Il Napoli avrebbe dovuto osare di più. E' questo il commento dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il pareggio interno del Napoli contro l'Inter per 1-1. Secondo il quotidiano, gli azzurri hanno sprecato un'ottima occasione di portarsi l'intera posta in palio a casa dopo essere andati addirittura in vantaggio dopo pochi minuti su calcio di rigore trasformato da Insigne.

Luciano Spalletti

Napoli Inter 1-1 commento Gazzetta