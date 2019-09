Milik assente con la Samp, Tuttosport: spunta una data sul possibile rientro in campo

Ultimissime Calcio Napoli - Contro la Sampdoria sarà ancora assente Arek Milik. L'attaccante non ha ancora recuperato da un problema agli adduttori che lo tiene fermo dal 10 agosto. L'edizione odierna di Tuttosport prova a dare una data sul possibile rientro:

"Ma i problemi di Ancelotti sono ben altri e riguardano soprattutto l’assenza di Milik, oltre a quella quasi certa di Insigne. Il centravanti continua gli allenamenti differenziati: il suo rientro dovrebbe slittare alla sfida contro il Lecce del 22 settembre. Continuano i problemi muscolari anche per Lorenzo Insigne, che prosegue i suoi allenamenti a parte, ma per lui dovrebbe trattarsi solo di una forma precauzionale per risparmiarlo in vista del Liverpool".