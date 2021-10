Napoli, il punto sull'infermeria: oggi la decisione su Petagna, Lobotka rientra tra i convocati!

Ultime notizie calcio Napoli - In vista della sfida contro il Torino di domenica allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli di Luciano Spalletti recupera una pedina importante in mezzo al campo. Si tratta di Stanislav Lobotka, che rientrerà nella lista dei convocati e rappresenterà una soluzione utile nel tempo per la mediana azzurra. Oggi, invece, sarà presa la decisione finale su Petagna, che mercoledì ha accusato un fastidio muscolare e che anche ieri ha svolto lavoro personalizzato sul campo ed in palestra. Non saranno del match, invece, Malcuit ed Ounas, mentre Manolas è fortemente in dubbio.