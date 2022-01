Il Mattino - Napoli: il cannibale Osimhen è tornato al centro dell'attacco, recupera la migliore condizione

Le ultime sul Napoli e le condizioni di Osimhen a lavoro per tornare nella migliore condizione fisica e al centro dell'attacco del Napoli. Da Il Mattino gli aggiornamenti sul calciatore.

Tutte le news sul calciomercato Napoli

Poi, con il cannibale Osimhen di nuovo al centro dell’attacco, nessun traguardo può essere precluso a una squadra che non ha smesso di credere che il prosieguo del campionato potrebbe restituire quanto sottrattole dal Covid, dagli infortuni e dalla Coppa d’Africa. Il Napoli aspetta il giorno in cui Osimhen avrà nelle gambe la condizione giusta per scendere in campo da titolare.