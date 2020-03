Napoli, i punti fermi del 2020-2021: si ripartirà da nove azzurri! Per Hysaj la decisione arriverà a fine stagione

Ultimissime calcio Napoli - L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso lavora sodo su tutti i calciatori che ritiene idonei al suo progetto, presente e futuro, perché giorno per giorno diventa sempre più concreta l’ipotesi di proseguire con lui anche nella prossima stagione. Ma da chi si ripartirà? Tuttosport fa il punto della situazione.

Napoli, i punti fermi del 2020-2021

“I punti fermi sembrano essere pochi:

Ospina Di Lorenzo Manolas Maksimovic Demme Zielinski Politano Mertens Insigne

potrebbero essere le figure-simbolo sulle quali ricostruire il Napoli dalla prossima stagione. Per Maksimovic è ormai prossimo l’annuncio del suo rinnovo (dal 2021 al 2024), con ingaggio quasi raddoppiato (2 milioni all’anno). Per Hysaj la decisione arriverà a fine stagione: l’agente vuole capire quanto sarà preso in considerazione fino a maggio e quante occasioni arriveranno per il suo assistito”