Napoli-Granada, la moviola di Gazzetta: Siebert fa fatica a tenere la gara, ben undici ammoniti

Napoli - La moviola della Gazzetta dello Sport per Napoli-Granada: "Non brillantissima la prestazione del fischietto tedesco Siebert, che cerca faticosamente di tenere una partita spigolosa estraendo ben 11 cartellini gialli, di cui addirittura sei non per gioco scorretto, segnale di acceso nervosismo nei calciatori di una e dell’altra parte. Due i gol giustamente annullati: al 5’ segna il Granada con Puertas in netto fuorigioco; al 70’ Bakayoko spinge a due mani Diaz prima di deviare in rete di testa sugli sviluppi di un corner"