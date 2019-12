Napoli-Genk, le probabili formazioni di Gazzetta: si rivedono Allan e Milik, spunta un'esclusione eccellente [GRAFICO]

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Genk. Negli azzurri ci sono due rientri importanti dal primo minuto rispetto al pareggio di Udine. In mezzo al campo c'è Allan a fare coppia con Zielinski mentre davanti spazio a Milik con Lozano. Escluso invece Lorenzo Insigne che si accomoderà in panchina. Per il resto confermato il pacchetto arretrato con Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. I belgi puntano anche loro su un 4-4-2 con Samatta e Onuachu di punta. A centrocampo c'è quel Berge che piace molto anche al Napoli.

