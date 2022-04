Divorzio Spalletti-Napoli anche con la Champions? Gazzetta: c'è l'ombra di Gasperini

Su Spalletti c'è l'ombra di Gasperini. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che rilancia il nome dell'allenatore dell'Atalanta per la panchina del Napoli qualora de Laurentiis decidesse di liberarsi di Luciano Spalletti.

"De Laurentiis ha inseguito due volte il tecnico attuale dell’Atalanta. Tutto questo per dire che la stima di ADL per Gasperini è tanta e sarebbe il profilo migliore per rilanciare l’immagine del Napoli nella Champions. Lo stesso allenatore ha un contratto lungo con l’Atalanta, ma deve ancora sedersi a discutere di programmi. E se non arrivasse almeno la qualificazione in Europa League... Ma chiaramente occorrerà aspettare maggio per capire come si evolverà la situazione in casa Napoli e valutare poi se la strada Gasperini è percorribile".