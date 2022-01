Napoli-Fiorentina, possibile convocazione in extremis per Lozano. Mentre Osimhen...

Napoli Calcio - Si avvicina ormai alla sua conclusione la situazione di emergenza in casa Napoli. Come infatti riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, Alex Meret e Kevin Malcuit si sono negativizzati così come Hivring Lozano che potrebbe anche essere convocato in extremis per Napoli-Fiorentina di oggi. All'appello manca Victor Osimhen che potrebbe invece tornare disponibile al prossimo giro.

Napoli, pronto il rientro in campo di Osimhen

