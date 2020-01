Napoli-Fiorentina, la moviola di Gazzetta: "Allan non era da rigore, Demme andava espulso"

Ultimissime calcio Napoli - La moviola della Gazzetta dello Sport per Napoli-Fiorentina: "Al 17’ la Fiorentina protesta per un “mani” in area di Allan. L’arbitro Pasqua fa giocare, va al monitor chiamato dal Var Fabbri, ma conferma: no rigore. Valuta correttamente l’attitudine di Allan che ha la mano alta in caduta dopo un salto e il giocatore colpito è in torsione. Al 31’ Cutrone trova il gol 2-0 ma l’assistente Paganessi sbandiera: fuorigioco confermato dal Var. All’80’ Demme è gAl 17’ la Fiorentina protesta per un “mani” in area di Allan. L’arbitro Pasqua fa giocare, va al monitor chiamato dal Var Fabbri, ma conferma: no rigore. Valuta correttamente l’attitudine di Allan che ha la mano alta in caduta dopo un salto e il giocatore colpito è in torsione. Al 31’ Cutrone trova il gol 2-0 ma l’assistente Paganessi sbandiera: fuorigioco confermato dal Var. All’80’ Demme è graziato del secondo giallo per un brutto intervento su Sottil".raziato del secondo giallo per un brutto intervento su Sottil".