Napoli-Fiorentina, Ghoulam verso la terza da titolare: pronto anche Tuanzebe dal 1'

Napoli Calcio - Tutto pronto per Napoli-Fiorentina in programma stasera alle 18.00. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, in attesa dei vari recuperi in attacco, sarà ancora il duo Mertens-Petagna a guidare l’attacco partenopeo.

Per il resto: “Ghoulam dovrebbe fare la terza gara consecutiva da titolare, Tuanzebe è pronto ad aumentare il minutaggio, proporsi non solo come alternativa ai centrali di difesa ma anche in mezzo al campo. Fabian Ruiz anche cresce di giorno in giorno a livello di condizione, rappresenta una delle poche soluzioni su cui può contare Spalletti per un’ampia porzione di una gara che potrebbe riservare anche i supplementari in caso di parità”, si legge sul giornale.