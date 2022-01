Napoli-Fiorentina: è caos, altro positivo al Covid 19

Ultime sulla partita di Coppa Italia Napoli Fiorentina che si giocherà oggi al Maradona. Altro positivo al Covid 19 salta Napoli Fiorentina di Coppa Italia, ora scoppia ancor di più il caos.

Arrivano aggiornamenti da Tuttosport con le ultime sui calciatori positivi al Covid 19 della Fiorentina:

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia Napoli Fiorentina è emerso un nuovo caso di positività al Covid-19 nella Fiorentina. Sono stati convocati 23 giocatori (assenti Amrabat in Coppa d'Africa, Benassi, Martinez Quarta e Sottil che ha ripreso solo in queste ore ad allenarsi). Si tratta di un componente della prima squadra. E come per i cinque casi precedenti (due calciatori e tre collaboratori vicini alla prima squadra) anche in questo caso la società viola non ha rivelato il nome. La Fiorentina ha comunque tenuto a precisare che il soggetto contagiato è regolarmente vaccinato e asintomatico e la sua positività è emersa dopo il tampone eseguito martedì scorso. Intanto sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed è stata informata le autorità competenti. La squadra comunque, come già accaduto in passato, neppure stavolta entrerà in bolla.