Napoli, finalmente buone notizie: contro il Como rientrano due infortunati

Ultime notizie Napoli, aggiornamenti sulle condizioni di Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, i due terzini sinistri infortunati che hanno costretto Antonio Conte ad affidarsi a Mazzocchi, ultimo esterno rimasto in rosa.

Sia Olivera che Spinazzola stanno lavorando duramente per ritrovare la condizione fisica, ma secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno è difficile che li vedremo dal primo minuto a Como, dove il Napoli arriva domenica per giocare la prossima partita di campionato. C'è speranza però di rivederli in campo a gara in corso: