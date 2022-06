Calciomercato Napoli, De Laurentiis punta sulla linea verde: l'età media della rosa verrà abbassata di molto

Notizie Napoli calcio. Largo ai giovani: questo l'obiettivo di Aurelio De Laurentiis che punta ad avere un Napoli fresco anagraficamente in erba nella prossima stagione. Il patron azzurro ha dato il via alle manovre di calciomercato, salutando giocatori in età avanzata.

Come riporta Il Mattino, oltre agli ingaggi l'obiettivo è abbassare anche l'età media della rosa del Napoli a disposizione di Spalletti: