Napoli-Espanyol, probabile formazione Gazzetta: out Politano, possibile ultima in azzurro per due giocatori

Notizie Napoli calcio. Questa sera alle 19 il Napoli affronterà l'Espanyol nell'ultima amichevole pre-stagionale prima dell'esordio in campionato a Verona.

Spalletti

Napoli-Espanyol, probabili formazioni

Secondo La Gazzetta dello Sport, Spalletti potrebbe pure decidere di dare più spazio a chi è stato meno impiegato mercoledì scorso contro il Girona. Di certo, per qualche protagonista dell’organico azzurro sarà l’ultimo ballo ed il riferimento a Meret e Petagna (quest’ultimo però ieri pomeriggio ha svolto lavoro personalizzato così come Ounas) non è affatto casuale. Mancherà Politano, vittima di un problema al polpaccio, e potrebbero rivedersi sugli esterni i probabili titolari di Verona, vale a dire Kvaratskhelia e Lozano.