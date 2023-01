CorSport esalta Elmas: ricorda Callejon! Corre per due e segna per tre, è diventato imprescindibile

Notizie Napoli calcio - In vista di Napoli-Roma di questa sera mister Spalletti sta pensando alla sorpresa Elmas dal 1'. Il macedone potrebbe essere dirottato sulla destra nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, che trovate in edicola, ha esaltato la crescita dello stesso Elmas. Eccone un estratto:

Un Elmas del genere, uno che corre per due e segna quasi per tre volte (una rete su rigore alla Sampdoria, uno alla Juventus, un palo sfruttato poi da Osimhen per il tap in) è una risorsa divenuta imprescindibile. A destra, lo sussurra il campionato, c’è stato modo di sbizzarrirsi, però dentro una logica che Elmas ha strapazzato a modo suo, con sterzate brusche e decisive, con un equilibrio che in certe movenze e soprattutto nella interpretazione ha ricordato Callejon.