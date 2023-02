Napoli-Eintracht verso il sold out, venduti 40 mila biglietti in mezza giornata!

Cresce la febbre Champions per i tifosi del Napoli. Da ieri sono stati messi in venditai biglietti per Napoli-Eintracht del 15 marzo prossimo, e i tagliandi sono andati subito a ruba, una coda virtuale ha invaso il sito Ticketone, in meno di due ore hanno registrato il tutto esaurito gli anelli superiori delle due curve.

In giornata si sono avvicinate al sold-out anche le Tribune e i Distinti, sono stati venduti circa 40 mila biglietti in mezza giornata, rimane a disposizione dei tifosi soltanto un’ampia scorta di tagliandi per gli anelli inferiori delle curve. A riportare la notizia è l'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno.