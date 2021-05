Napoli, due piste estere per la panchina? CorSport: spunta anche Rudi Garcia, ha un vantaggio per la Serie A

Ultime notizie Napoli - Il Napoli cerca il proprio nuovo allenatore, visto il divorzio ormai solo da ufficializzare con Gennaro Gattuso. L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiorna sulle ultime mosse del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

"In questo tour d’orientamento, De Laurentiis ha ascoltato e valutato, ha avuto modo di riflettere, ha considerato la cosiddetta nouvelle vogue - da De Zerbi a Italiano, da Juric a Dionisi - e poi si è spinto all’estero: gli piace, e neanche poco, Galtier del Lille, che ha però la non semplice distrazione della Ligue 1 da conquistare, e nelle opzioni è entrato anche Rudi Garcia, che dell’Italia - come Galtier - sa varie cose, ne conosce le insidie ed è padrone della lingua"