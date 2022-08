Acquisti Napoli, quanto incide il Decreto Crescita? C'è un dato evidente nella strategia di De Laurentiis

Calciomercato Napoli. Si punta troppo sugli stranieri e troppo poco sugli italiani. Questa è stata una delle frasi maggiormente sdoganate per spiegare la crisi del movimento calcistico italico dopo il fallimento del mancato accesso al secondo mondiale consecutivo.

De Laurentiis

Calciomercato Napoli, impatto Decreto Crescita

Tra le tante risposte, dai settori giovanili alla cultura calcistica, svetta però un dato eloquente che spiega come nasce e si sviluppa questo fenomeno di esterofilia: il Decreto Crescita. Questa norma, infatti, prevede forti agevolazioni fiscali per i lavoratori che arrivano dall'estero ed anche il calcio italiano (attanagliato dai debiti) ne è stato affascinato. Compreso il Napoli di De Laurentiis, come spiegato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: