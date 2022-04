De Laurentiis sulla Uefa: "Scenario recessione preoccupante, nuova Champions prende a schiaffi i campionati"

Notizie Napoli calcio. Tra i tanti temi trattati da Aurelio De Laurentiis nella sua intervista, c'è anche quello relativo alla Champions ed alle riforme che la Uefa sta studiando.

Lo stesso De Laurentiis si è detto molto preoccupato per le scelte che la Uefa sta per prendere, a cominciare dalla riforma della Champions League:

Non so cosa succederà questa estate, c'è uno scenario di recessione che è preoccupante, come anche la guerra nel cuore dell'Europa. Non mi piace neppure il progetto della Uefa per la nuova Champions che prende sempre a schiaffi i campionati nazionali e che vuole favorire i club storici della Premier»