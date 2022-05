De Laurentiis ed il piano per ripartire, pronti 70 milioni: scelto il futuro di Spalletti

Notizie Napoli calcio. Il Napoli si avvia a concludere la stagione con il ritorno in Champions League e la conferma del terzo posto. Nell'ambiente resta il rammarico per lo Scudetto svanito, ma il presidente De Laurentiis si dice soddisfatto per l'obiettivo societario centrato.

Napoli De Laurentiis

Napoli-De Laurentiis, il piano per la prossima stagione

Incamerati i soldi vitali per la sussistenza, il patron De Laurentiis sta già pianificando le operazioni in vista della prossima stagione: ad iniziare dalla conferma di Spalletti. L'edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto su ciò che sta succedendo in casa SSC Napoli: