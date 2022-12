"Preferisco non avvicinarmi a voi perché ho paura del Covid, state attenti", Tuttosport rivela una frase di De Laurentiis al Napoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel suo blitz all’interno dello spogliatoio al termine della gara di mercoledì, non è apparso affatto preoccupato e ha voluto brindare con tutti i calciatori al Santo Natale. Ne parla Tuttosport.

"«Ragazzi preferisco non avvicinarmi a voi perché ho paura del Covid. Mi raccomando, in questo periodo state attenti anche con le vostre famiglie»,

ha detto il patron con il calice in mano, spiegando che quest’anno ha preferito evitare la consueta cena pre-natalizia per evitare l’assembramento di circa 120 persone all’interno di una sala ristorante. Intanto De Laurentiis ha voluto offrire una cena a tutta la squadra, che ieri sera si è ritrovata in un noto ristorante"