Napoli da record: ci sono quattro statistiche vedono gli azzurri al top in tutta la Serie A

Ultime calcio - Sia con il 4-2-3-1 sia con il 4-3-3 il Napoli porta molti uomini nella metà campo avversaria, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la fase offensiva del Napoli:

"Può ricorrere al lancio lungo, ma anche al fraseggio, alle discese sulle fasce con combinazioni di prima, alla progressiva occupazione degli spazi che porta al tiro centrocampisti e difensori.

Fabian gestisce i tempi e il Napoli gestisce le partite: è la squadra che finora ha il maggior possesso palla del campionato (59,9%), un dato che non è sterile in quanto ha portato gli azzurri in testa anche alle classifiche dei tiri totali (86) e dei tiri nello specchio (35). L’89,3% dei passaggi riusciti, miglior dato del campionato, dimostra il valore tecnico del gruppo"