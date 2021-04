Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Crotone. Potrebbe esserci un po' di turnover negli azzurri. Gattuso deve fronteggiare quattro dubbi di formazioni: Hysaj-Mario Rui, Maksimovic-Rrahmani, Osimhen-Mertens ed infine Insigne-Lozano. Per il resto confermata la presenza di Osimhen in attacco così come quelle di Manolas e Maksimovic in difesa.