CorSport drastico: una delle giornate più tristi e assurde della storia del Napoli di De Laurentiis!

Piovono uova e gol in una delle giornate più tristi e assurde della storia del Napoli di De Laurentiis. La definisce proprio così, il Corriere dello Sport.

Alle 15.25, o giù di lì, Mertens aveva già servito il poker, eppure due ore prima l'aria era quella di una frittata come racconta il quotidiano.

"Letteralmente: «La frittata è fatta, indegni!», recita lo striscione esposto da un gruppo di tifosi organizzati all'esterno dell'hotel del centro storico che ospita il ritiro degli azzurri.

Quando il pullman comincia a sfilare verso lo stadio, un po' di uova arrivano davvero e si mischiano ai cori di una contestazione impietosa.

Per la cronaca: Insigne si ferma anche a parlare con i tifosi inferociti davanti all'albergo, un colloquio coraggioso da capitano prima di partire verso il Maradona, ma in cambio riceve in regalo un pacco di uova"