Napoli contestato in un giorno di festa, Gazzetta: solo due giocatori hanno avuto qualche applauso

Dopo lo sconforto per la Champions sfumata all’ultima partita lo scorso anno, se a qualsiasi tifoso fosse stato detto: nel prossimo campionato con una goleada di 6 reti al Maradona la squadra si qualificherà in Champions a tre giornate dalla fine, tutti sarebbero stati disposti a firmare. Inizia così il focus della Gazzetta dello Sport.

Poteva essere un pomeriggio di festa invece niente, il Napoli è stato contestato:

"Contestazione fuori e dentro uno stadio con i soli bambini portati dalle scuole - per riempire spalti con tanti vuoti - a tifare candidamente, mentre dalle curve partivano insulti al presidente e ai giocatori, nemmeno mitigati alla fine per la vittoria. Con i soli Koulibaly e Mertens che riescono alla fine a tramutare qualche fischio in applauso. Luciano Spalletti non ci sta e sottolinea l’importanza del risultato: «Giocare una partita importante come quella col Sassuolo in un clima di contestazione non lo capisco e mi dispiace per i calciatori»"