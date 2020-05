Napoli con un obiettivo nella testa, Cdm: la Coppa è nel mirino di Gattuso

Ultime calcio Napoli - È una mattinata diversa per Gattuso con la certezza delle date per la ripartenza. Dal mondo Inter arrivano lamentele per la partenza ad alta intensità con la Coppa Italia. Da casa Napoli, invece, filtra la voglia d’iniziare puntando alla conquista del trofeo.

Castel Volturno

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno: