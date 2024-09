Napoli con il 4-3-3 all'Allianz Stadium? Repubblica - Cosa filtra sulla scelta di Conte

Antonio Conte potrebbe schierarsi 4-3-3 questo pomeriggio a Torino. Non è da escludere a priori questa clamorosa decisione da parte del tecnico secondo l'edizione odierna di Repubblica. Il cosiddetto piano B al consolidato 3-4-2-1 di questo inizio stagione, potrebbe andare in scena per la prima volta. A restare fuori sarebbe Mazzocchi per fare spazio allo scozzese McTominay.

Juventus Napoli

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica:

"Tutto fatto? Non proprio. Perché l’ipotesi B è intrigante. Una premessa ovviamente è indispensabile: i principi di gioco (verticalità e duelli individuali) restano gli stessi, ma Conte sta pensando seriamente di togliere un esterno(Mazzocchi) e inserire Scott McTominay, il fiore all’occhiello del mercato estivo assieme a Lukaku.

Il 4-3-3 è molto adatto ovviamente alle sue caratteristiche perché ha meno compiti di copertura. Il nuovo abito, dunque, è pronto. Conte lo ha portato a Torino e deve decidere soltanto quando mostrarlo nella passerella dell’Allianz Stadium".