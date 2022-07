Napoli-Coca-Cola, continua l'espansione internazionale voluta da ADL: i dettagli dell'operaazione

C'è un nuovo marchio tra i global partner che accompagneranno il Napoli di Aurelio De Laurentiis nella prossima stagione ed è uno dei brand più noti in tutto il mondo: Coca-Cola sarà al fianco degli azzurri per una partnership celebrata dal club con il claim Napoli dinto o core:

«Siamo orgogliosi. Coca-Cola è un brand prestigioso e vincente, anche nel mondo dello sport, con cui vogliamo creare un percorso strategico volto a intrattenere sempre di più i nostri tifosi di tutto il mondo» le parole di Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del Napoli.

Coca-Cola entra sempre più nel calcio italiano: dopo aver sponsorizzato la Coppa Italia e le produzioni dei canali Dazn, ora il marchio vuole aprirsi strade importanti nei migliori club della Serie A. La partnership esclusiva con il Napoli prevederà lo sviluppo di campagne social dedicate ai tifosi, punti vendita dedicati, la distribuzione di biglietti per lo stadio.

Il Napoli espande il brand a livello internazionale con Coca-Cola

Come ricorda Il Mattino, il Napoli si dimostra sempre più pronto alle partnership fuori dal campo. Gli azzurri continueranno con Lete - confermato anche per il futuro - e Msc insieme per la maglia da gioco, resta anche Amazon, un assoluto vanto per uno dei marchi più forti sul mercato. Resta aperta la questione back sponsor dopo la partnership con Floki negli ultimi mesi. Ennesimo passo avanti per De Laurentiis, che negli ultimi mesi si è aperto a tutto: dall'esperienza EA7 a Konami fino a Socios, app per i Fantoken che rendono protagonisti i tifosi durante l'anno.

