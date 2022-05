"Napoli cazzutissimo", la speranza di De Laurentiis passa dal mercato: la strategia del patron

Ieri in Sala Giunta, a Palazzo San Giacomo, Stefano Ceci ha donato al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi una copia in miniatura della statua raffigurante Diego Armando Maradona presente allo stadio. Alla cerimonia era presente anche il presidente del Napoli, Aurelio DeLaurentiis, a cui è stata consegnata una riproduzione in edizione limitata del piede sinistro di Maradona. Sulle parole del presidente torna la Gazzetta dello Sport.

Mercato Napoli, la strategia di De Laurentiis

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato così del mercato estivo:

«Me lo immagino aperto. Per la prima volta dopo il covid ci sarà tanta voglia di fare, di cambiare. Sarà un mercato estremamente brillante. E per il futuro sarà un Napoli cazzutissimo»

La strategia però dipenderà prima dalle cessioni, come racconta il quotidiano, e poi dalla chiarezza con Spalletti:

"Il tecnico ha mostrato di non avere gran feeling con Mertens e il presidente invece è andato addirittura a casa del belga, per parlare anche di rinnovo. Rinnovo che l’allenatore ha chiesto per il portiere Ospina, ma ancora non è arrivato"

