Napoli capolista, decisione a sorpresa di Inzaghi per allentare la tensione sull'Inter: il retroscena

Napoli - Simone Inzaghi sta cercando di rivitalizzare, soprattutto nella testa, la sua squadra dopo il tracollo avuto nel recupero di campionato contro la Fiorentina. Una sconfitta pesante che ha permesso al Napoli di mantenere definitivamente 3 punti di vantaggio. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela una mossa del tecnico interista per allentare la tensione dei suoi.

Napoli capolista: la mossa di Simone Inzaghi

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

“I giocatori, di fatto, non hanno mai avuto una giornata di riposo. E allora il tecnico ha deciso di far allenare la squadra stamattina ad Appiano, lasciando poi libero il gruppo: niente ritiro, appuntamento al centro sportivo direttamente domani mattina. Un modo per allentare la tensione e soprattutto liberare la testa, perché nell’analisi del post Firenze proprio l’aspetto mentale è stato quello individuato come la causa principale del crollo verticale”.