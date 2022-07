Annuncio Napoli-Kim, Gazzetta: non solo la clausola, ci sono motivi tecnici che stanno rallentando l'annuncio

Calciomercato Napoli. Dopo l'addio di Koulibaly il Napoli è a caccia del suo sostituto e sembra averlo trovato: si tratta di Kim Min-Jae, centrale coreano che il club di De Laurentiis sta trattando con insistenza con il Fenerbahce e l'entourage del difensore.

La trattativa tra il Napoli ed il difensore prosegue, con Spalletti che spera di avere Kim già nei primi giorni del ritiro di Castel di Sangro. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sulle tempistiche:

Prosegue intanto la trattativa per portare Kim-Min-jae in azzurro. Col Fenerbahce l’accordo c’è e anche col calciatore la cornice è stata fissata e le volontà sono chiare. Ma nei complessi contratti della Filmauro ci sono ancora diverse voci da limare (durata e clausola). E ogni nuova versione del testo va in Corea del Sud, dove risiedono gli storici agenti del difensore, ma anche in Portogallo da altri procuratori. Insomma vicenda macchinosa ma che non dovrebbe riservare sorprese.