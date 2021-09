Napoli-Cagliari 2-0, la moviola di Gazzetta: giallo educativo a Osimhen, non c'è il rigore

Napoli calcio - La moviola della Gazzetta dello Sport per Napoli-Cagliari: "In una gara dai “giri” contenuti e mai cattiva, Piccinini usa anche il dialogo ed estrae tre cartellini di cui uno “educativo” a Ciclone-Osimhen quando il nigeriano al 20’ s.t. crea e accentua una caduta in area pur se toccato sul braccio sinistro (contatto leggerissimo e breve) da Walukiewicz. Simulazione punita. Detto che le altre ammonizioni hanno senso (a Walukiewicz stesso ed Elmas) e che ne manca una a Strootman su Politano (28’ p.t.), ecco che l’episodio centrale va in scena al 10’ s.t.: dopo aver cercato di fermarlo prendendolo per bavero e maglia, Godin viene stregato ingenuamente dalla sterzata sul posto di Osimhen in piena area. Calcione e rigore indiscutibile. Il gol dell’1-0 è regolare: la partenza di Zielinski è perfettamente in gioco prima di servire l’assist per Osihmen".