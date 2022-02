Napoli bunker difensivo, CorSport: Spalletti non è mai stato indeciso su Ospina-Meret

Vince chi segna di più o chi subisce di meno? Come racconta il Corriere dello Sport, Luciano Spalletti ha rotto gli indugi, si è lasciato alle spalle i guai e s’è sistemato in una posizione privilegiata: secondo in classifica, sistemando i conti della difesa e pure quelli dell’attacco.

Napoli bunker difensivo

"Sedici reti prese, due in più del City di Guardiola, due in meno del Chelsea, tre del Liverpool e del Psg, quattro del Real Madrid, cinque del Bayern Monaco. Nell’Europa che conta, il Napoli occupa un ruolo d’assoluto rispetto, fa tendenza e spettacolo contemporaneamente. Poi c’è il dubbio dell’ultimo quadriennio, quello cominciato nel momento in cui Meret dovette annusare come pericolo nel momento in cui arrivò Ospina. Spalletti ha cominciato con l’enfant prodige, poi contro il Genoa Meret s’è arreso al destino e Ospina si è preso le chiavi di casa del Napoli: non c’è stata, in Spalletti, nessuna indecisione nell’affidargli la porta del Napoli"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli