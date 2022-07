Repubblica - Dybala chiede 8 milioni! De Laurentiis studia i colpi Broja e Simeone: i dettagli

Calciomercato Napoli. Potrebbero presto cominciare le grandi manovre in attacco per il club di De Laurentiis: gli addi già consumati di Insigne e Mertens, oltre a quelli probabili di Petagna, Ounas e Politano, porteranno ad una vera e propria rivoluzione offensiva per la squadra di Spalletti.

Napoli, idee Broja e Simeone oltra a Dybala

Il sogno partenopeo è lo svincolato Paulo Dybala, ma ad oggi le cifre richieste dall'argentino sono fuori budget per gli azzurri. L'edizione odierna di Repubblica si è soffermata anche sui nomi di Broja e Simeone: