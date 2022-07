Il Mattino - De Laurentiis incantato da Broja, contatti con Chelsea e familiari: da battere tre club

Calciomercato Napoli. Uno dei nomi cercati con maggior insistenza dal Napoli è quello di Armando Broja, centravanti albanese di proprietà del Chelsea. Nell'ultima stagione il 20enne ha giocato in prestito al Southampton ed ha attirato le attenzioni di De Laurentiis.

Di Broja e della pista Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino:

Di Armando Broja, 20 anni, si è parlato pure nell'affare Koulibaly: perché è di proprietà del Chelsea e si dice anche nella sfera di interessi del solito Ramadani. Operazione parallela rispetto a quella di Koulibaly, perché De Laurentiis non ha voluto mischiare le cose. Broja è da tempo nel mirino del patron azzurro (ne è incantato) che ha più volte parlato al telefono anche con i familiari dell'attaccante che in questo momento è negli Usa con il Chelsea, impegnato in una tournée. Non c'è solo il Napoli perché la concorrenza è forte: lo vogliono Everton, West Ham e Newcastle. Un assalto non semplice, ma De Laurentiis si è mosso con anticipo.