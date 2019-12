Napoli-Bologna, Il Mattino: vittoria che manca da 42 giorni, Ancelotti vuole una gara ad alta intensità

Ultime Napoli calcio. Mancano poche ore al calcio d'inizio di Napoli-Bologna (ore 18.00 allo stadio San Paolo). Dopo una settimana ad alto tasso emotivo, condita dal pareggio a LIverpool e dall'incontro tra De Laurentiis e giocatori, adesso la squadra azzurra è chiamata a muovere un altro passo per uscire dalla crisi di risultati in cui era sprofondata.

Carlo Ancelotti

Napoli-Bologna, le ultime

Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, Ancelotti ha lungamente parlato alla squadra in questa settimana e si aspetta una prestazione di grande intensità contro i felsinei. Mancherà Allan per infortunio, con il tecnico di Reggiolo pronto a puntare su Elmas in mediana insieme al terzetto Fabian, Zielinski e Callejon. Lo spagnolo, in particolare, dovrebbe tornare titolare dopo la panchina di Liverpool.

In attacco ci sarà il ritorno anche di Lorenzo Insigne, con il capitano che sarà affiancato da uno tra Mertens e Lozano (con il belga che sembra leggermente favorito sul messicano)