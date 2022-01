CorSport - Il Napoli non chiude le porte all'acquisto di Berardi: le ultime

Calciomercato Napoli - Berardi del Sassuolo non è uscito dai radar del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

"Cristiano Giuntoli non ama farsi vedere in giro, lascia che sui campi vadano i suoi uomini, possibilmente mimetizzati tra la folla, però a Reggio Emilia, qualche settimana fa, ha voluto correre il rischio e si è presentato per dare un’occhiata dal vivo a uomini che già conosceva e che gli piaceva radiografare di persona, senza schermi. Domenico Berardi (28 ad agosto) è stato per un bel po’ nel data base di Castel Volturno, in realtà non ne è mai uscito, anche se ormai non è più un ragazzino"