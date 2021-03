Napoli-Benevento, la moviola di Gazzetta: come può il VAR non annullare la rete di Politano? La decisione resta inspiegabile

Napoli - La moviola di Gazzetta su Napoli-Benevento: "Un episodio macchia la direzione di Abisso: ma la colpa è del Var. È il 2-0 del Napoli, azione confusa e non decifrabile a occhio nudo. Da sinistra Insigne, Letizia colpisce di testa, la palla sbatte su Politano in caduta e va in rete. Abisso parla con il Var (Valeri e Giallatini) e convalida, lasciando però qualche dubbio. Al replay l’azione sembra “sporcata” dal mani (involontario, ma non importa) di Politano: andava annullato. Inspiegabile. Il resto è corretto, grazie soprattutto all’eccellente prova del guardalinee Galetto che sembra avere un Var incorporato. Giusto annullare il 2-0 di Zielinski per fuorigioco attivo di Insigne, che copre Montipò. Ineccepibile il doppio cartellino a Koulibaly nella ripresa. Prima il fallo su Caprari, poi entra da dietro su Letizia e lo stende. Sui gialli discutibile quello a Hetemaj per fallo su Bakayoko: a essere da “giallo” sembra Gaich"