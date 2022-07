Multiproprietà Napoli-Bari, pax giudiziaria e disgelo ADL-Gravina: ecco perchè la Figc accettato l'accordo

Notizie Napoli calcio. E' di ieri l'importante aggiornamento sulla questione multiproprietà: La Figc ha infatti deciso di proprogare al 2028/29 la scadenza della doppia proprietà, tendendo dunque una mano alla famiglia De Laurentiis proprietaria di Napoli e Bari.

La proroga fino al 2028 concede maggiore respiro alla famiglia De Laurentiis, che sarebbe però costretta a cedere immediatamente uno dei due club qualora partecipassero allo stesso campionato. Della vicenda ne ha parlato anche l'edizione odierna del gravina:

Pax giudiziaria, prove di disgelo, accordo per mettersi al riparo da brutte sorprese. Si può leggere in tanti modi la stretta di mano virtuale tra il presidente federale Gabriele Gravina e la famiglia De Laurentiis, dopo due gradi di giudizio sulla multiproprietà Napoli-Bari (vinti entrambi dalla Figc, col dubbio però di cosa sarebbe potuto accadere in ambito civilistico), e dichiarazioni al vetriolo sponda partenopea. Eppure, eccoci alla svolta. Gravina ha informato ieri il consiglio federale circa le interlocuzioni avute nelle scorse settimane con i due presidenti, padre e figlio, e il CF ha approvato all'unanimità lo spostamento in avanti dell'entrata in vigore della norma transitoria sulle multiproprietà.

A fronte di questa modifica, la Filmauro si è impegnata a rinunciare a qualsiasi azione legale, ponendo fine a tutte le controversie in corso. E quindi nessun ricorso al Collegio di Garanzia, al Tar e poi al Consiglio di Stato, come più volte annunciato.